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    На Броварському проспекті столиці з 11 вересня частково обмежать рух транспорту (карта)

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    Робітники працюватимуть у напрямку виїзду з міста - На Броварському проспекті столиці з 11 вересня частково обмежать рух транспорту (карта)
    Робітники працюватимуть у напрямку виїзду з міста
    Фото: Wikipedia

    Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до ст. м. «Лісова»

    З 20:00 11 вересня до 30 вересня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту. Про це інформує КК «Київавтодор».

    На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до ст. м. «Лісова». Працюватимуть у напрямку виїзду з міста.

    У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

    Нагадаємо, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки.

    Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

    Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.

    Теги: дороги будівництво ремонт Київавтодор
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    На Броварському проспекті столиці з 11 вересня частково обмежать рух транспорту (карта)