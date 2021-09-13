Із бюстом Леніна та засекреченим виходом. У Києві виявили таємний бункер (фото)

У бункері є всі системи автономного життєзабезпечення

Бункер для компартії розташований на Печерську

У підземеллі Києва виявили таємний бункер для компартії із бюстом Леніна та засекреченим виходом до Царського села. У бункері є усі системи автономного життєзабезпечення – вентиляція, електрика, санвузли та питна вода. Про таємний бункер для компартії у Києві розповів екскурсовод Кирило Степанець на сторінці у Facebook.

За його словами, бункер розташований на Печерську – просто у підвалі 11-поверхової будівлі Обкому ЦК КПУ та Київської обласної ради. Будівлю було зведено у 1982 році на місці старого фортечного тиру.

«Адміністративна споруда має і підземну частину – бункер для укриття «цінних партійних кадрів». Обкладений гранітом запасний вихід – з нього можна побачити на території ЦВК біля висоток Царського Села», – розказує гід.

Понад усе йому запам’яталася кімната спеціального зв’язку з опечатаними телеграфами. Вірогідно, звідси можна було зателефонувати одразу в Кремль.

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