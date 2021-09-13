Під Києвом батько викрав сина у колишньої дружини (фото)

Мати викраденої дитини розкрила деталі злочину

У Броварському районі Київської області батько викрав у колишньої дружини малолітнього сина й утік з ним. Пошуки дитини наразі тривають. Про це розповіли в пресслужбі управління Нацполіції Київщини.

Повідомлення про зникнення дитини правоохоронці отримали напередодні від жительки села Богданівка. Вона розповіла, що батько забрав дитину й зник на авто в невідомому напрямку. Згодом машину знайшли в полі за кілька кілометрів від села, а викрадач, імовірно, пересів на інший транспортний засіб.

«Відомо, що згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, визначено окремо проживаючому батькові способи участі у вихованні сина, а саме відвідувати дитину у визначений час у присутності матері. Так, 12 вересня батько мав право проводити час із сином у присутності колишньої дружини, однак забрав дитину та поїхав», – йдеться у повідомленні.

Також про інцидент розповіла мати дитини Юлія Старцева на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вчора об 11:42 «група з чотирьох осіб» викрала її сина. Батько дитини, пише вона, заздалегідь готувався до цього – взяв у прокаті машину та найняв чоловіків на іншому авто. Один з них посадив дитину в машину.

«Це сталося на очах у Даші й до цього моменту її трясе. Діма кричав, машина, знята в прокатному агентстві, полетіла на величезній швидкості через технічний виїзд містечка, де вже були зламані ворота. Далі угруповання викрадачів кинули в поле зняте авто (наскільки я розумію, вони думали, що машину не знайдуть), пересіли в іншу машину – є більше двох свідків, які сказали, що бачили, як п'ятеро чоловіків запихають дитину в авто», – написала жінка.

За її даними, дитину возили в одну з приватних клінік на огляд до педіатра.

«Увечері, мабуть, отримавши повідомлення від прокатного агенства, що машину забрали на поліцейський штрафмайданчик, до відділку з'явилися мати Євгенія, колишній його співмешканець (за сумісництвом адвокат) і чоловік матері. Дані про місцезнаходження дитини відмовилися надати. Показали поліції фото, де Діма з опухлими від сліз очима...», – пише вона. І додає, що її звинувачують у тому, що вона «погана мати».

Батько дитини, за її словами, раніше погрожував, що відбере її, розборки навіть доходили до суду.

Нагадаємо, на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком.