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    Обвал призначено на осінь. Світова ріелторська компанія спрогнозувала ціни на житло у Києві

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    Обвал призначено на осінь. Світова ріелторська компанія спрогнозувала ціни на житло у Києві

    «В залежності від об'єкта ціни просядуть до 30%», - прогнозує брокер

    Середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва з початку карантину залишалася практично на одному рівні і становила близько 25 тис. грн. Такі дані оприлюднив портал нерухомості Лун Місто. 

    «Якщо сьогодні прийти до забудовника, то можна домовитися про персональні знижки - їх розмір буде залежати від самого забудовника, його ситуації і стану об'єкта будівництва, але вже восени ми побачимо явне зниження цін на міську нерухомість», - говорить Валерій Захаров, брокер Re/Max Central в Україні.

    Перехід на дистанційну роботу змінив пріоритети покупців - тепер у них все менше прагнення жити в центрі. За словами, експерта, вже відновився попит на найближчі передмістя, де найбільш затребувані малоповерхові будинки клубного формату.

    «Масова міграція в передмістя і за місто чинитиме ціновий тиск на вартість квартир в Києві - в залежності від об'єкта ціни просядуть до 30%. Крім того, за останній рік у девелоперів і без коронакризи істотно знизилася кількість угод, тому щоб підтримувати свою ліквідність, вони будуть готові йти на поступки і давати знижки», - додає Захаров.

    У структурі нової пропозиції за підсумками 2019 року біля 90% займали ЖК комфорт і бізнес-класу. Основний покупець в цих сегментах - це представники малого та середнього бізнесу, які купували нерухомість як для себе, так і в якості інвестиції. У період карантину багато підприємців або не могли працювати зовсім, або були змушені істотно коригувати свою поточну операційну діяльність і плани розвитку в майбутньому.

    «З огляду на, що сьогодні надлишку коштів немає ні у кого, такі вклади в нерухомість припиняться до прояснення ситуації і відновлення бізнес-активності до колишнього рівня. На жаль, окремі несистемні забудовники не зможуть пережити цей час. Зараз ми знаходимося в ситуації, яка нагадує 2008 рік - тільки може бути ще гірше, тому що масштаби нашого ринку стали більше, а прийдешня криза знову торкнеться всього світу», - зазначає Валерій Захаров.

    Re/Max – американська міжнародна компанія з нерухомості, яка працює через систему франчайзингу. Має відділення в більш ніж 100 країнах, з найбільшим в світі обсягом угод, який забезпечують близько 100 тис. співробітників, що працюють в 7000 філій.

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