Україна успішно розмістила євробонди на $2 млрд



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Рішення про скасування випуску 1 липня було правильним, як показала практика - аналітик

Демків зазначив, що гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року

Україна 23 липня успішно розмістила євробонди на $2 млрд. Про це у Facebook повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Демків зазначив, що гроші залучено під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.

За його словами, друга спроба випустити єврооблігації виявилася успішнішою, ніж очікувалося, оскільки вдалося отримати більше грошей під менший відсоток.

«Рішення про скасування випуску 1 липня, на мою думку, було правильним, як показала практика. Тоді не вдалося укласти угоду, але вдалося зберегти довіру інвесторів», - додав Демків.

Нагадаємо, відставка голови Національного банку України Якова Смолія 1 липня стала причиною для скасування угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів.

Нові євробонди України мали стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу від початку коронавірусної економічної кризи. Очікувалося отримати загалом $1,75 млрд, з яких $750 млн мали спрямувати на погашення боргів за євробондами, з терміном погашення у 2021-2022 роках. Решту $1 млрд уряд міг використати на покриття дефіциту державного бюджету (його розмір у 2020 році складає близько 300 млрд гривень або чверть всіх запланованих видатків).