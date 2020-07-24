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    Думки вголос

    Потрібно заборонити українським чиновникам тримати гроші та майно закордоном

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Потрібно заборонити українським чиновникам тримати гроші та майно закордоном

    Заради ефективної роботи та покращення

    Усвідомлюю, що не всі мене зрозуміють і підтримають.

    Але – я би Законом заборонив усім державним чиновникам, у тч президенту, членам Уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим, суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств закордоном і так само – тримати свої кошти в зарубіжних банках.

    Для тих, хто вже має – Законом визначити термін 3-6 місяців для продажу нерухомості і переведення коштів в українські банки. Хто відмовиться, має негайно залишити державну посаду.

    Причина очевидна: запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки, не спонукають до усвідомлення умов життя наших людей і, відповідно, до ефективної роботи заради їх покращення.

    Ваша думка?

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    економіка нерухомість гроші чиновник корупція майно
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