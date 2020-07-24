Потрібно заборонити українським чиновникам тримати гроші та майно закордоном
Заради ефективної роботи та покращення
Усвідомлюю, що не всі мене зрозуміють і підтримають.
Але – я би Законом заборонив усім державним чиновникам, у тч президенту, членам Уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим, суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств закордоном і так само – тримати свої кошти в зарубіжних банках.
Для тих, хто вже має – Законом визначити термін 3-6 місяців для продажу нерухомості і переведення коштів в українські банки. Хто відмовиться, має негайно залишити державну посаду.
Причина очевидна: запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки, не спонукають до усвідомлення умов життя наших людей і, відповідно, до ефективної роботи заради їх покращення.
Ваша думка?
Джерело: блог Анатолія Гриценка