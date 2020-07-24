Потрібно заборонити українським чиновникам тримати гроші та майно закордоном

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заради ефективної роботи та покращення

Усвідомлюю, що не всі мене зрозуміють і підтримають.

Але – я би Законом заборонив усім державним чиновникам, у тч президенту, членам Уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим, суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств закордоном і так само – тримати свої кошти в зарубіжних банках.

Для тих, хто вже має – Законом визначити термін 3-6 місяців для продажу нерухомості і переведення коштів в українські банки. Хто відмовиться, має негайно залишити державну посаду.

Причина очевидна: запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки, не спонукають до усвідомлення умов життя наших людей і, відповідно, до ефективної роботи заради їх покращення.

Ваша думка?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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