Ексміністр оборони пропонує заборонити топ-чиновникам тримати гроші та нерухомість закордоном



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Колишній міністр вважає, що «запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки»

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко пропонує законом заборонити усім державним чиновникам, зокрема президенту, членам уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим і суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств закордоном і так само - тримати свої кошти в зарубіжних банках. Свої думки щодо цього він висловив у себе на сторінці у «Фейсбук».

«Для тих, хто вже має - законом визначити термін 3-6 місяців для продажу нерухомості і переведення коштів в українські банки. Хто відмовиться, має негайно залишити державну посаду», – вважає Гриценко.

Колишній міністр акцентує, що на його думку, «запасні аеродроми закордоном не мотивують державних чиновників до відповідальної роботи в інтересах власної держави і її економіки». «Не спонукають до усвідомлення умов життя наших людей і, відповідно, до ефективної роботи заради їх покращення», - додав Гриценко.

До слова, ще у 2014 році президент РФ Володимир Путін підписав закон, що розширює перелік держслужбовців, яким заборонено мати рахунки і зберігати гроші та цінності в іноземних банках за межами Росії. Закон набув чинності 1 січня 2015 року.

Прийнятий закон поширює таку заборону на всіх держслужбовців, які беруть участь у підготовці рішень, які зачіпають питання суверенітету та національної безпеки країни.

Йдеться про федеральних і регіональних чиновниках, співробітників Банку Росії і держкомпаній. Закон також передбачає, що всі чиновники повинні надавати відомості про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру. Це стосується і тих, хто претендує на держслужбу.