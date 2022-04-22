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    Очільник поліції Київщини розповів, скільки людей убили росіяни

    Понад тисячу мирних мешканців вбили військові РФ лише у Київській області&nbsp; - Очільник поліції Київщини розповів, скільки людей убили росіяни
    Понад тисячу мирних мешканців вбили військові РФ лише у Київській області 
    фото з відкритих джерел

    Майже 300 тіл загиблих мешканців області досі не вдалося ідентифікувати

    Станом на 22 квітня у Київській області правоохоронці виявили вже понад тисячу тіл українців, яких закатували російські військові. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону..

    «Зараз кількість тіл загиблих становить 1084, яких оглянули слідчі й вивезли до судово-медичних установ», – сказав Нєбитов.

    За його словами, майже всі вбиті − це цивільні люди, які не мали стосунку ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань.

    Від 50 до 75 відсотків – це особи, убиті зі стрілецької зброї. Це кулемет або снайперська гвинтівка, або автомат.

    Нєбитов також додав, що 300 тіл загиблих так і не вдалося ідентифікувати досі.

    Нагадаємо, днем раніше поблизу Маріуполя знайшли велику братську могилу, куди військові РФ возять тіла вбитих і померлих містян.

    Усі тіла були поміщені в пластикові пакети.


    Теги: росія МВС окупанти війна смерть Київщина
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    Очільник поліції Київщини розповів, скільки людей убили росіяни