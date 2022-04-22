Очільник поліції Київщини розповів, скільки людей убили росіяни
Майже 300 тіл загиблих мешканців області досі не вдалося ідентифікувати
Станом на 22 квітня у Київській області правоохоронці виявили вже понад тисячу тіл українців, яких закатували російські військові. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону..
«Зараз кількість тіл загиблих становить 1084, яких оглянули слідчі й вивезли до судово-медичних установ», – сказав Нєбитов.
За його словами, майже всі вбиті − це цивільні люди, які не мали стосунку ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань.
Від 50 до 75 відсотків – це особи, убиті зі стрілецької зброї. Це кулемет або снайперська гвинтівка, або автомат.
Нєбитов також додав, що 300 тіл загиблих так і не вдалося ідентифікувати досі.
Нагадаємо, днем раніше поблизу Маріуполя знайшли велику братську могилу, куди військові РФ возять тіла вбитих і померлих містян.
Усі тіла були поміщені в пластикові пакети.