Палили живцем і ґвалтували: історія дівчини з Бучі, яку вбили рашисти

У Бучанській міській раді розповіли трагічну історію 23-річної Карини Єршової, яка у 2014 році втекла з окупованого Донецька, але зустріла свою жахливу смерть у Бучі. Дівчина з батьками чинили опір, коли до міста зайшли російські війська.

Окупанти схопили її на вулиці, катували та зґвалтували, зрештою вистріливши в голову. Як розповів вітчим дівчини Андрій Деренко, її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися.

«Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю та кинули у братській могилі у дворі церкви, де після звільнення Бучі ексгумували вже понад 400 тіл», – повідомили у Бучанській міській раді.

Дівчину поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її утримали.

«Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла», – сказав вітчим загиблої дівчини.

Також зазначається, що руки молодої українки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено жгут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

«Я виплакала все, що я мала. Тепер у мене немає сліз», – сказала мати дівчини Олена.

Відомо, що дівчина з родиною втекла з Донецька у 2014 році, рятуючись від російської окупації. Вони розмовляють російською, але ненавидять Росію.

«Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу «русскій мир». Російські солдати не люди. Вони тварини», – сказав вітчим дівчини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бучі виявлено три місця масових поховань – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір «Променистий», де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими отворами.