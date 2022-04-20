Омбудсмен розповіла, скільки дітей рашисти вбили з початку війни

Від дій російських окупантів щодня вмирає та страждає все більше українських дітей

Майже 400 маленьких українців російські окупанти поранили

Станом на 20 квітня російські військові вбили 205 українських дітей. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Також омбудсмен повідомила про те, що поранення отримали 373 неповнолітніх українці. Лише за минулу добу через обстріли російських військових шість дітей отримали травми.

Так, внаслідок обстрілу житлового масиву в селі Берестове Бахмутського району на Донеччині отримав поранення 16-річний підліток.

А в селі Стара Буда Бучанського району на Київщині внаслідок обстрілу житлового будинку отримали поранення двоє дітей шести та восьми років. Замість того, щоб надати потерпілим дітям допомогу на місці, окупанти примусово вивезли їх до міста Мозир у Білорусі.

Денісова також наголосила на тому, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, кількома днями раніше Денісова повідомила про 563 дитини, які постраждали під час російсько-української війни.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.