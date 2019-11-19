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    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)

    • Розсилка
    Комунальники прибрали незаконні тимчасові споруди&nbsp; - Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Комунальники прибрали незаконні тимчасові споруди 
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Комунальники звітують про очищення Києва від незаконних МАФів

    За минулий робочий тиждень, з 11-го по 15 листопада, у Києві було прибрано 102 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Отже, було демонтовано:

    • 3 намети для сезонної торгівлі на Андріївському узвозі, 38
    • 1 павільйон на вул. Драгоманова, 13/10
    • 10 наметів для сезонної торгівлі на вул. Володимирській, 2
    • 1 павільйон на просп. Маяковського, 26
    • 1 павільйон на розі вул. Миропільської, 13А та вул. Бойченка, 17
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Вокзальній площі, 1
    • 1 кіоск на просп. Перемоги, 48
    • 10 гаражів на вул. Теремківська, 8
    • 1 павільйон на вул. Підлісній, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Володимирській, 1
    • 1 авто з продажу кави на вул. Антоновича, 172
    • 1 авто з продажу кави на розі вул. Конєва та Ломоносова
    • 1 візок (рундук) на вул. Льва Толстого, 8
    • 7 гаражів н вул. Володимирська, 84
    • 1 клітка на вул. Лятошинського, 14
    • 1 клітка на Голосіївському проспекті, 106
    • 2 контейнери на вул. Казимира Малевича, 8
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Ломоносова, 54
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Васильківській, 92
    • 1 атракціон на вул. Костичева, 8
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 17
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Конєва, 8
    • 1 лоток–стенд (штендер) на розі вул. Маршала Конєва та Ломоносова
    • 1 лоток–стенд (штендер) на вул. Заболотного, 90
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Жилянській, 5/60
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Заболотного, 88
    • 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Саксаганського та Тарасівської
    • 1 павільйон на Столичному шосе, 104
    • 1 павільйон на вул. Заболотного перетин Столичне шосе
    • 1 приміщення для перебування охорони та працівників на просп. Глушкова, 9е
    • 1 сміттєзбірник на вул. Ямській, 44
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Воздвиженській, 10Б
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 16
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Пухівській, 2
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Борщагівській, 126
    • 1 огорожа на вул. Антоновича, 23Б – 23В
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Маяковського, 26
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Перемоги, 84А
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Верхній Вал, 46
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 136
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 13Б
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Пирогова, 4
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Кирилівській, 129А
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Світлицького, 30/20
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Зодчих, 60/1
    • 1 павільйон на вул. Цілинній, 2А
    • 1 павільйон на просп. Глушкова, 59
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Науки, 90
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі бульв. Дружби Народів, 30/1 та вул. Німанська
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Малиновського, 24/10
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Саксаганського, 106
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Шамрила, 10
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Оленівської, 7 та Костянтинівської
    • 1 автомагазин (авто лавка) на просп. Петра Григоренка, 43
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Багговутівської та Академіка Ромоданова
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Богатирській, 26А
    • 2 лавки–автопричепа типу «купава» на вул. Прирічній, 5
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Оболонській набережній, 13
    • 1 лоток–стенд (штендер) на розі вул. Почайнинської, 40 та Ярославської
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Кирилівській, 129А
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Алма-Атинській, 2
    • 1 намет для сезонної торгівлі у Гідропарку, центральна алея в бік гідрозони
    • 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Чорновола, 28/1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 59-65
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 21
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Шота Руставелі, 16
    • 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Новогоспітальної та Є. Коновальця
    • 1 павільйон на вул. Оноре де Бальзака, 66
    • 1 павільйон на просп. Свободи, 28
    • 3 холодильники-лотки на вул. Антонова, 4
    • 1 автокафе (фастфуд), на вул. Славгородській 49

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    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)
    Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)

    Нагадаємо, попердній робочий тиждень (4-8 листопада) у Києві було демонтовано 75 незаконних МАФів. А 21-25 жовтня – 23 незаконні тимчасові споруди

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Київ торгівля благоустрій МАФи атракціон
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