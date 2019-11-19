Розливайки, автокафе, лавки: у Києві за тиждень демонтовано сотню МАФів (фото)



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Комунальники прибрали незаконні тимчасові споруди Фото: Павло Бірюк, Facebook

Комунальники звітують про очищення Києва від незаконних МАФів

За минулий робочий тиждень, з 11-го по 15 листопада, у Києві було прибрано 102 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Отже, було демонтовано:

3 намети для сезонної торгівлі на Андріївському узвозі, 38

1 павільйон на вул. Драгоманова, 13/10

10 наметів для сезонної торгівлі на вул. Володимирській, 2

1 павільйон на просп. Маяковського, 26

1 павільйон на розі вул. Миропільської, 13А та вул. Бойченка, 17

1 лавка–автопричеп типу «купава» на Вокзальній площі, 1

1 кіоск на просп. Перемоги, 48

10 гаражів на вул. Теремківська, 8

1 павільйон на вул. Підлісній, 1

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Володимирській, 1

1 авто з продажу кави на вул. Антоновича, 172

1 авто з продажу кави на розі вул. Конєва та Ломоносова

1 візок (рундук) на вул. Льва Толстого, 8

7 гаражів н вул. Володимирська, 84

1 клітка на вул. Лятошинського, 14

1 клітка на Голосіївському проспекті, 106

2 контейнери на вул. Казимира Малевича, 8

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Ломоносова, 54

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Васильківській, 92

1 атракціон на вул. Костичева, 8

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 17

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Конєва, 8

1 лоток–стенд (штендер) на розі вул. Маршала Конєва та Ломоносова

1 лоток–стенд (штендер) на вул. Заболотного, 90

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Жилянській, 5/60

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Заболотного, 88

1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Саксаганського та Тарасівської

1 павільйон на Столичному шосе, 104

1 павільйон на вул. Заболотного перетин Столичне шосе

1 приміщення для перебування охорони та працівників на просп. Глушкова, 9е

1 сміттєзбірник на вул. Ямській, 44

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Воздвиженській, 10Б

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 16

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Пухівській, 2

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Борщагівській, 126

1 огорожа на вул. Антоновича, 23Б – 23В

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Маяковського, 26

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Перемоги, 84А

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Верхній Вал, 46

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 136

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 13Б

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Пирогова, 4

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Кирилівській, 129А

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Світлицького, 30/20

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Зодчих, 60/1

1 павільйон на вул. Цілинній, 2А

1 павільйон на просп. Глушкова, 59

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Науки, 90

1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі бульв. Дружби Народів, 30/1 та вул. Німанська

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Малиновського, 24/10

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Саксаганського, 106

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Шамрила, 10

1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Оленівської, 7 та Костянтинівської

1 автомагазин (авто лавка) на просп. Петра Григоренка, 43

1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Багговутівської та Академіка Ромоданова

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Богатирській, 26А

2 лавки–автопричепа типу «купава» на вул. Прирічній, 5

1 лавка–автопричеп типу «купава» на Оболонській набережній, 13

1 лоток–стенд (штендер) на розі вул. Почайнинської, 40 та Ярославської

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Кирилівській, 129А

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Алма-Атинській, 2

1 намет для сезонної торгівлі у Гідропарку, центральна алея в бік гідрозони

2 намети для сезонної торгівлі на вул. Чорновола, 28/1

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 59-65

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 21

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Шота Руставелі, 16

1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Новогоспітальної та Є. Коновальця

1 павільйон на вул. Оноре де Бальзака, 66

1 павільйон на просп. Свободи, 28

3 холодильники-лотки на вул. Антонова, 4

1 автокафе (фастфуд), на вул. Славгородській 49

Нагадаємо, попердній робочий тиждень (4-8 листопада) у Києві було демонтовано 75 незаконних МАФів. А 21-25 жовтня – 23 незаконні тимчасові споруди.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.