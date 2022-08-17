Один із комунальних платежів для киян суттєво зросте

Тариф для однієї особи підвищиться на 10,26 грн

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» змушене відкоригувати вартість послуг із вивезення твердих побутових відходів у зв’язку з підвищенням ціни на пальне. Про це повідомили на сайті Київської міської державої адміністрації.

Згідно з повідомленням «Київкомунсервісу», тариф на вивезення відходів наразі залишається одним із найнижчих – він нині становить менше одного долара з однієї особи – 36,11 грн. Вартість послуги не коригувалась більше трьох років. Підприємство працювало в межах своїх можливостей для надання якісних послуг. Однак ключовим фактором, який впливає на роботу підприємства та межу його «економічної витривалості», є ціна пального. Адже щоб заправити один сміттєвоз, що відпрацює зміну, потрібно понад 6 тис. грн.

«Після критичного зростання цін на пальне майже на 75%, що вплинуло і на зростання вартості інших складових, зокрема на ціну захоронення відходів, підприємство змушене скоригувати ціну послуги. Тариф для однієї особи підвищиться на 10,26 грн: з 36,11 грн до 46,37 грн з ПДВ. Це дозволить підприємству й надалі стабільно вивозити відходи, вчасно виплачувати заробітну плату персоналу та утримати кваліфікованих працівників, яких зараз дуже бракує. Зауважимо, що всі інші тарифи на послуги в столиці залишаються на колишньому рівні», – йдеться в повідомленні.

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» є основним підприємством, що забезпечує вивезення твердих побутових відходів у столиці. Щодня «Київкомунсервіс» забезпечує вивезення понад 7 тис. кубометрів або приблизно 1200–1300 тонн побутових відходів. Для розуміння обсягів – це 45 вантажних залізничних вагонів щодня. На зміні щоденно задіяні майже 850 працівників і курсує близько 150 сміттєвозів.

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