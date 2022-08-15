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Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам

Наталка Прудка
glavcom.ua
Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам
фото з відкритих джерел

«Київтеплоенерго» обіцяє автоматично перерахувати платежі, якщо від споживача надійдуть фактичні показники лічильника

У Києві всім без виключення будуть нараховувати показники за гарячу воду. У платіжках написані відповідні куби за нормою споживання. Про це у Facebook повідомив експерт в царині комунальних послуг Олег Попенко.

Причину нарахувань за неспожиті послуги експерт пояснив тим, що монополісти в житлово-комунальному секторі «протягнули» законодавчу норму, яка зобовязує щомісяця передавати показники лічильника. «Такого немає в жодній нормальній країні», – повідомив експерт.

Олег Попенко стверджує, що платежі за гаряче водопостачання нараховують  за нормами (тобто не за показниками лічильників) незалежно від того, передає чи не передає споживач показники лічильників. (Доречно нагадати, що в Україні діють завищені норми споживання – «Главком»). Також споживачам приходять платіжки за водовідведення, яке вони не здійснювали. Непоганий бізнес – щомісяця 200 млн грн з повітря»,  – підсумовує експерт.

В коментарях до посту Олега Попенка кияни підтвердили про нарахування за послуги, які не споживали. «У нашій квартирі півроку нікого немає, але нараховують. Питання: навіщо було лічильники ставити?», запитує Святослав Швєцов.  «Те ж саме відбувається з вивезенням сміття. Люди в «бігах» від війни, а їм регулярно приходять платіжки за вивезення сміття. А потім через суд вибивають заборгованість за послугу, якою квартиронаймачі не користувалися», – написала у Facebook  Світлана Кушнір.

«Главком» звернувся до «Київтеплоенерго» з проханням пояснити, чому деяким киянам нараховують платежі за гаряче водопостачання навіть тоді, коли в квартирі півроку ніхто не проживає.

Як повернути нараховані платежі за неспожиту гарячу воду?

Після того, як від споживачів надійдуть «фактичні показники лічильника, автоматично відбудуться коригування нарахувань», – повідомили «Главкому» в КП «Київтеплоенерго».

Якщо ж за вашим особовим рахунком не внесені актуальні дані приладу обліку, згідно з чинним законодавством (Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») нарахування за гаряче водопостачання здійснюється за середнім об’ємом споживання квартири за останній рік», – повідомили в «Київтеплоенерго».

 «Якщо ж показання лічильників не передавались більше трьох місяців, скоригувати їх можна звернувшись до Комунального концерну «Центр комунального сервісу», – у месенджері в Facebook, Skype чи Telegram (https://bit.ly/3sGumsW). Передавати показання лічильників потрібно з 5-го числа до кінця поточного місяця. Якщо у квартирі встановлено бойлер та клієнт не користується централізованим гарячим водопостачанням, все одно необхідно щомісяця передавати показання лічильника, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх», - нагадали в «Київтеплоенерго».

Довідка

Консультацію щодо нарахувань можна отримати у Центрі комунального сервісу — Facebook, Skype чи Telegram-каналі https://t.me/kyivteploеnergo, або за телефоном (044) 247-40-40.  

  • 0 800 404 407 – безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників з мобільного;
  • 10 стаціонарних номерів телефонів та інші дистанційні канали комунікації за посиланням: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.
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Теги: Київ вода тарифи

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