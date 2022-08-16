Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
Будинок на Троєщині, де можна зняти квартиру за три тисячі гривень
фото: olx.ua

За невелику плату можна розраховувати хіба що на житло без ремонту

Окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень. Одразу кілька пропозицій із такою ціною можна знайти сьогодні на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.

Так, за таку ціну можна винайняти житло на першому поверсі дев’ятиповерхівки, що на Троєщині, проспект Маяковского, 24б. Щоправда власник чесно попереджає – стан оселі поганий. На знімках видно: квартиру ремонтували давно, із меблів – стіл, книжкова полиця та старенький диван, стіни у ванній обшарпані. Із благ – засклений балкон, холодильник, пральна машинка-автомат, телевізор. Про наявність інтернету нічого не сказано. Загальна площа квартири – 32 кв. м, санвузол суміжний.

4 фото
На весь екран

«Поруч ринок, безліч магазинів, ТЦ, кінотеатр. Відмінна транспортна розв’язка з різним громадським транспортом: метро «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» або «Петрівка», – сказано в оголошенні.

На цій же Троєщині, вулиця Милославська, 19а, за три тисячі гривень можна зняти приблизно таку ж за площею однокімнатну квартиру, але без меблів.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 1

«Додаткові меблі та техніку можна придбати в рахунок оренди. Комісія 50%», – пропонують власники.

Є квартира за три тисячі гривень і у Деснянському районі, на Лісовому проспекті, 21.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 2

Це малосімейка, тож вона менша за площею, ніж дві попередні, лише 29 кв. м, кухня крихітна – 4 кв. м.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 3

Власники запевняють – стан оселі житловий, є усі необхідні меблі, холодильник.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 4

Із фото можна зрозуміти, що квартиру не ремонтували довгий час. Пральної машини немає.

Однокімнатну чешку площею 36 кв. м на шостому поверсі дев’ятиповерхівки можна орендувати за три тисячі гривень на вулиці Вишгородській, 3а.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 5

Хоч ремонт із дев’яностих, чесно зізнаються хазяї, зате чисто, поруч із будинком парк, місце тихе.

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 6

У районі є вся можлива інфраструктура, від аптеки та ринку до бювету і театру, багато магазинів, супермаркетів. Проїзд до метро «Нивки», «Почайна», «Мінська».

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото) фото 7

Лоджія з кухні засклена, є холодильник, шафа, стіл, комод. Пральної машини і дивана нема.

Нагадаємо, у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

Читайте такожРинок житла протягом трьох років істотно зміниться: головні тренди

 

 

Теги: Київ квартира оренда житло ціни

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам
Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам
Вчора, 16:45
Доступна іпотека на житло: уряд оприлюднив умови
Доступна іпотека на житло: уряд оприлюднив умови
3 серпня, 11:37
Рашисти мародять все, що трапляється на очі 
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
10 серпня, 19:16

Новини

Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
На столичній станції метро сталася пожежа
На столичній станції метро сталася пожежа
У Києві активісти демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову
У Києві активісти демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову
Соцмережі обурені, як популярний супермаркет пакує продукти (фото)
Соцмережі обурені, як популярний супермаркет пакує продукти (фото)
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
ЗМІ знайшли окупантів, які вбивали цивільних на Київщині: шокуюче зізнання  
ЗМІ знайшли окупантів, які вбивали цивільних на Київщині: шокуюче зізнання  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
90K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
25K
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою
22K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
22K
Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму
22K
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту