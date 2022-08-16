Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)

Будинок на Троєщині, де можна зняти квартиру за три тисячі гривень

За невелику плату можна розраховувати хіба що на житло без ремонту

Окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень. Одразу кілька пропозицій із такою ціною можна знайти сьогодні на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.

Так, за таку ціну можна винайняти житло на першому поверсі дев’ятиповерхівки, що на Троєщині, проспект Маяковского, 24б. Щоправда власник чесно попереджає – стан оселі поганий. На знімках видно: квартиру ремонтували давно, із меблів – стіл, книжкова полиця та старенький диван, стіни у ванній обшарпані. Із благ – засклений балкон, холодильник, пральна машинка-автомат, телевізор. Про наявність інтернету нічого не сказано. Загальна площа квартири – 32 кв. м, санвузол суміжний.

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«Поруч ринок, безліч магазинів, ТЦ, кінотеатр. Відмінна транспортна розв’язка з різним громадським транспортом: метро «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» або «Петрівка», – сказано в оголошенні.

На цій же Троєщині, вулиця Милославська, 19а, за три тисячі гривень можна зняти приблизно таку ж за площею однокімнатну квартиру, але без меблів.

«Додаткові меблі та техніку можна придбати в рахунок оренди. Комісія 50%», – пропонують власники.

Є квартира за три тисячі гривень і у Деснянському районі, на Лісовому проспекті, 21.

Це малосімейка, тож вона менша за площею, ніж дві попередні, лише 29 кв. м, кухня крихітна – 4 кв. м.

Власники запевняють – стан оселі житловий, є усі необхідні меблі, холодильник.

Із фото можна зрозуміти, що квартиру не ремонтували довгий час. Пральної машини немає.

Однокімнатну чешку площею 36 кв. м на шостому поверсі дев’ятиповерхівки можна орендувати за три тисячі гривень на вулиці Вишгородській, 3а.

Хоч ремонт із дев’яностих, чесно зізнаються хазяї, зате чисто, поруч із будинком парк, місце тихе.

У районі є вся можлива інфраструктура, від аптеки та ринку до бювету і театру, багато магазинів, супермаркетів. Проїзд до метро «Нивки», «Почайна», «Мінська».

Лоджія з кухні засклена, є холодильник, шафа, стіл, комод. Пральної машини і дивана нема.

Нагадаємо, у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

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