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    Заступниця главбуха Житнього ринку підозрюється у великій розтраті майна

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    Житній ринок - один із найстаріших ринків Києва - Заступниця главбуха Житнього ринку підозрюється у великій розтраті майна
    Житній ринок - один із найстаріших ринків Києва

    Збитки оцінюються у понад 250 тис. грн

    Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру заступнику головного бухгалтера КП «Житній ринок» у розтраті майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Згідно з матеріалами слідства, заступник головного бухгалтера не забезпечила належного обліку та зберігання майна комунального підприємства, а саме обладнання, інвентаря, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей, що призвело до його фактичної втрати та незаконної передачі в користування стороннім особам», - йдеться в повідомленні.

    Діями посадової особи територіальній громаді Києва завдано збитків на суму понад 250 тис. гривень.

    Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції в Києві.

    До слова, на Житньому ринку у Києві встановили компостери для переробки органічних відходів. 

    прокуратура Київ кримінал ринок майно
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