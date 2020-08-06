Заступниця главбуха Житнього ринку підозрюється у великій розтраті майна



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Житній ринок - один із найстаріших ринків Києва

Збитки оцінюються у понад 250 тис. грн

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру заступнику головного бухгалтера КП «Житній ринок» у розтраті майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Згідно з матеріалами слідства, заступник головного бухгалтера не забезпечила належного обліку та зберігання майна комунального підприємства, а саме обладнання, інвентаря, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей, що призвело до його фактичної втрати та незаконної передачі в користування стороннім особам», - йдеться в повідомленні.

Діями посадової особи територіальній громаді Києва завдано збитків на суму понад 250 тис. гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції в Києві.

До слова, на Житньому ринку у Києві встановили компостери для переробки органічних відходів.