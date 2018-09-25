  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Один з найбільших виробників спорттоварів відкриває магазин у Києві

    • Розсилка
    У Києві з'явиться магазин Decathlon - Один з найбільших виробників спорттоварів відкриває магазин у Києві
    У Києві з'явиться магазин Decathlon

    Площа першого в Україні магазину Decathlon складе близько 2,5 тис. кв. метрів

    Один з найбільших у світі виробників спортивних товарів Decathlon Group відкриє перший магазин в Києві на початку 2019 року. Про це повідомив генеральний директор Decathlon в Україні Флоран Гійє.

    За словами Гійє, перший магазин відкриється в рітейл-парку Петрівка і буде розташований між гіпермаркетами «Ашан» і «Епіцентр». 

    Площа першого магазину складе близько 2,5 тис. кв. метрів, асортимент - близько 40 тис. найменувань товарів. У магазині буде представлено близько 30 брендів, практично весь асортимент, який є у Декатлон в світі.

    «В продукцію ми інвестуємо близько 1 млн євро», - розповів Liga.net Гійє.

    Про подальші плани розвитку мережі в Україні він не сказав. Частина продукції, менше 10%, яка буде продаватися в Decathlon, виробляється в Україні під брендом мережі. Компанія розміщує замовлення на виробництво своїх товарів на українських підприємствах з 2012 року.

    На початку вересня джерела повідомляли про плани Decathlon відкрити магазин в Україні.

    Decathlon Group - спортивний підрозділ французької компанії Association Familiale Mulliez. На українському ринку вона представлена мережею супермаркетів і гіпермаркетів Auchan і будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin. У бренда Decathlon більше 1400 магазинів в 45 країнах світу.

    Читайте також
    Київ спорт торгівля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ