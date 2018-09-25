Один з найбільших виробників спорттоварів відкриває магазин у Києві



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У Києві з'явиться магазин Decathlon

Площа першого в Україні магазину Decathlon складе близько 2,5 тис. кв. метрів

Один з найбільших у світі виробників спортивних товарів Decathlon Group відкриє перший магазин в Києві на початку 2019 року. Про це повідомив генеральний директор Decathlon в Україні Флоран Гійє.

За словами Гійє, перший магазин відкриється в рітейл-парку Петрівка і буде розташований між гіпермаркетами «Ашан» і «Епіцентр».

Площа першого магазину складе близько 2,5 тис. кв. метрів, асортимент - близько 40 тис. найменувань товарів. У магазині буде представлено близько 30 брендів, практично весь асортимент, який є у Декатлон в світі.

«В продукцію ми інвестуємо близько 1 млн євро», - розповів Liga.net Гійє.

Про подальші плани розвитку мережі в Україні він не сказав. Частина продукції, менше 10%, яка буде продаватися в Decathlon, виробляється в Україні під брендом мережі. Компанія розміщує замовлення на виробництво своїх товарів на українських підприємствах з 2012 року.

На початку вересня джерела повідомляли про плани Decathlon відкрити магазин в Україні.

Decathlon Group - спортивний підрозділ французької компанії Association Familiale Mulliez. На українському ринку вона представлена мережею супермаркетів і гіпермаркетів Auchan і будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin. У бренда Decathlon більше 1400 магазинів в 45 країнах світу.