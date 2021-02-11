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    Одна автівка згоріла, дві – пошкоджені: в Києві знову палали машини

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    Автомобіль Mazda CX7 згорів повністю - Одна автівка згоріла, дві – пошкоджені: в Києві знову палали машини
    Автомобіль Mazda CX7 згорів повністю
    Фото: ДСНС

    Причини загорання автомобілів встановлюються

    У ніч на четвер, 11 лютого, сталося загорання автомобілів на вул. Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 3:58, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    На місце події прибули вогнеборці 19 державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Mazda CX7 виникло займання з розповсюдженням на поруч розташовані автівки Chevrolet Lacetti та Chevrolet Aveo.

    О 4:32 рятувальники ліквідували загоряння.

    Внаслідок пожежі автомобіль Mazda CX7 згорів повністю, в автівках Chevrolet Lacetti та Chevrolet Aveo пошкоджено бампери та лакофарбове покриття задніх частин кузовів.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 лютого сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Чорногірській, 36 в Печерському районі столиці. У результаті пожежі вщент згорів автомобіль KIA.

    7 лютого сталась пожежа в одному із гаражів на п’ятому поверсі 5-поверхового гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна, 1 в Голосіївському районі столиці. Внаслідок пожежі було пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля BMW

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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