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    На Теремках горів багатоповерховий паркінг

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    На місці пожежі працювали 12 рятувальників - На Теремках горів багатоповерховий паркінг
    На місці пожежі працювали 12 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджено автомобіль BMW

    У неділю, 7 лютого, сталась пожежа в одному із гаражів на п’ятому поверсі 5-поверхового гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна, 1 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 44 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в одному з гаражів розміром 3х4 м.

    В ході гасіння пожежі з гаража було евакуйовано автомобіль BMW.

    Пожежу було ліквідовано за годину.

    Внаслідок пожежі було пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля BMW.

    На місці події було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 лютого, невідомий спалив автомобіль Citroen C5, що належав Володимиру Єгорову. Співробітники поліції, що прибули на місце події, зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) зайшов на стоянку, і здійснив сам підпал.

    Два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi  Володимира Єгорова також підпалили невідомі. Журналіст зазначав, що пов'язує цю подію зі своєю професійною діяльністю. 

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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