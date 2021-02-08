На Теремках горів багатоповерховий паркінг

Вогнем пошкоджено автомобіль BMW

У неділю, 7 лютого, сталась пожежа в одному із гаражів на п’ятому поверсі 5-поверхового гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна, 1 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено вогнеборців 44 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в одному з гаражів розміром 3х4 м.

В ході гасіння пожежі з гаража було евакуйовано автомобіль BMW.

Пожежу було ліквідовано за годину.

Внаслідок пожежі було пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля BMW.

На місці події було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 лютого, невідомий спалив автомобіль Citroen C5, що належав Володимиру Єгорову. Співробітники поліції, що прибули на місце події, зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) зайшов на стоянку, і здійснив сам підпал.

Два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова також підпалили невідомі. Журналіст зазначав, що пов'язує цю подію зі своєю професійною діяльністю.