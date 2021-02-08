На Теремках горів багатоповерховий паркінг
Вогнем пошкоджено автомобіль BMW
У неділю, 7 лютого, сталась пожежа в одному із гаражів на п’ятому поверсі 5-поверхового гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна, 1 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено вогнеборців 44 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в одному з гаражів розміром 3х4 м.
В ході гасіння пожежі з гаража було евакуйовано автомобіль BMW.
Пожежу було ліквідовано за годину.
Внаслідок пожежі було пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля BMW.
На місці події було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 лютого, невідомий спалив автомобіль Citroen C5, що належав Володимиру Єгорову. Співробітники поліції, що прибули на місце події, зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) зайшов на стоянку, і здійснив сам підпал.
Два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова також підпалили невідомі. Журналіст зазначав, що пов'язує цю подію зі своєю професійною діяльністю.