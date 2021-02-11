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    Вночі в Києві горіла музична студія

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    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників - Вночі в Києві горіла музична студія
    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за 40 хвилин ліквідували пожежу

    У ніч на четвер, 11 лютого, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Йорданській, 6 в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 00:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у двоповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в кімнаті музичної студії виникла пожежа на площі 10 кв. м.

    О 01:36 пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено віконну раму, меблі, електрообладнання, закопчено стіни та стелю приміщення.

    На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    10 лютого сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Юрія Шевельова, 100 в Дарницькому районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка з опіками 55% тіла. Також рятувальниками було виведено двох осіб на свіже повітря.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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