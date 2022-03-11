Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація
На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки
В Україні у п'ятницю, 11 березня, працюють гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки допомоги.
«Колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя», – повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки, де людям надається перша медична та гуманітарна допомога.
Аналогічним чином у Білогородці, як повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба, зустрічають колону з Гостомелю.
З Білогородки транспорт прямує далі на Київ.
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