Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація

На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки

В Україні у п'ятницю, 11 березня, працюють гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки допомоги.

«Колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя», – повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки, де людям надається перша медична та гуманітарна допомога.

Аналогічним чином у Білогородці, як повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба, зустрічають колону з Гостомелю.

З Білогородки транспорт прямує далі на Київ.

Читайте також: