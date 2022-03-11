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    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація

    Триває евакуація українців з окупованих ворогом територій - Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація
    Триває евакуація українців з окупованих ворогом територій

    На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки

    В Україні у п'ятницю, 11 березня, працюють гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки допомоги.

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    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація
    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація
    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація
    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація

    «Колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя», – повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    На Київщині автобуси та приватні авто з евакуйованими з Бучі прибувають до Білогородки, де людям надається перша медична та гуманітарна допомога.

    Аналогічним чином у Білогородці, як повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба, зустрічають колону з Гостомелю.

    З Білогородки транспорт прямує далі на Київ.

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    Теги: Росія війна #stoprussia
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    Офіс Президента та Київська ОВА розповіли, як відбувається сьогоднішня евакуація