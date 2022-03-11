Макрон і Шольц знову поговорять з Путіним

Еммануель Макрон і Олаф Шольц ввечері у п'ятницю планують провести розмову з Путіним

ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц збираються за кілька годин поговорити з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Темою переговорів стане війна Росії проти України, повідомляє DW.

Макрон заявив, що запропоновані раніше Путіним умови щодо припинення вогню в Україні не є демократичними. Він додав, що ЄС проведе позачерговий саміт до травня, щоб обговорити спільні оборонні інвестиції.

За його словами, ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

«Потрібні нові інвестиції та нові потужності, щоб ми могли підтримати наш вибір щодо відновлюваних джерел та ядерної енергії», – сказав Макрон.

Олаф Шольц заявив, що Європа працює над тим, щоб зменшити свою залежність від російської нафти і газу після російського вторгнення в Україну. Але він визнав, що це займе деякий час.

«Наша ситуація значно відрізняється від США чи Канади, які набагато менше залежать від російських нафти та газу, оскільки вони є нетто-експортерами», – сказав Шольц на пресконференції після саміту лідерів ЄС у Версалі.

«Те, що вони роблять, вони знають, що Європа не може робити так само», – додав він, маючи на увазі заборону США та Канади на російські енергоносії.

Одна з ідей, за його словами, полягала в тому, щоб об’єднати електричні та газові мережі по всій Європі, щоб бути більш ефективними.

Німецький лідер також заявив, що санкції Заходу проти Москви були масовими і вже мали драматичні наслідки для російської економіки.

Шольц сказав, що західні країни продемонстрували «сильну волю бути разом, стояти пліч-о-пліч у врегулюванні цієї кризи».

Він додав, що інші лідери ЄС вітали рішення Берліна різко збільшити військові витрати.

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.







