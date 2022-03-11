На Чорнобильську АЕС доправлено дизпальне для живлення сховищ відпрацьованого ядерного палива

Усі об’єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, контролюють російські військові

Майданчик Чорнобильської атомної електростанції вдалося забезпечити додатковим паливом для сховищ відпрацьованого ядерного палива та конфайменту, повідомила Державна інспекція ядерного патрулювання 11 березня.

Про це регулятор заявив із посиланням на дані державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», розташованого зараз у місті Славутич.

«Майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об’єктом «Укриття». Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика», – йдеться в повідомленні.

В інспекції повідомили, що всі об’єкти Чорнобильської АЕС, розташовані в зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем російських військ. З огляду на відсутність електропостачання та зв’язку з персоналом станції, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на станції та в зоні відчуження неможливий.

«Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома», – констатують у інспекції.

Додамо, що «Укренерго» 9 березня повідомило, що Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через дії російських військових.

Нагадаємо, що за наявною інформацією, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. Про це повідомляє Головне управління розвідки міноборони.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.