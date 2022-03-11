Росія використовує гуманітарні коридори для шантажу та пропаганди

У цій війні ми побачили гігантську різницю між Україною та Росією

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Какое подоночное поведение. Использовать гуманитарные коридоры для пропаганды (в лучшем случае) и для шантажа людьми (в худшем случае).

Из прецедентов. В Киевской области, например, когда Киев организовывал вывоз людей, российские оккупанты клеили на автобусы наклейки «на Беларусь», чтобы потом сделать пропагандистcкую картинку для рос ТВ.

Где-то просто срывали эвакуацию, возобновляя обстрелы. Но самое мерзкое в действиях России – это Мариуполь. Кроме бомбы в роддом, людей там в прямом смысле слова держать в заложниках, пытаясь навязать коридор исключительно в Россию (опять же, для пропаганды). Вчера люди там радовались снегу – потому что это вода, люди отрезаны там от всего. В прямом смысле слова в блокаде, и при этом каждые полчаса продолжаются авиаудары.

Кремлю очень хотелось бы, чтобы русскоязычные города, которые российская армия фактически стирает – Харьков, Мариуполь – встречали оккупанта с цветами. Но цветов нигде нет, зато есть готовность дать по морде. И послать сами знаете куда на чистом русском языке.

В этой войне, среди прочего, мы увидели гигантскую разницу между Украиной и Россией. Рос армия, вся такая, типа, «сильная и мощная», а поведение – как у наемников ЧВК Вагнера.

Оно и понятно: если в политике действует гопничество, то и правил в войне ожидать не стоит.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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