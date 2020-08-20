  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено дату й місце прощання з Патоном

    • Розсилка
    Видатний вчений Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя - Оголошено дату й місце прощання з Патоном
    Видатний вчений Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя

    Поховають Бориса Патона на Байковому кладовищі

    Прощання з видатним українським вченим у галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, президентом Національної академії наук України Борисом Патоном відбудеться у суботу, 22 серпня.

    Про це повідомила пресслужба НАН України.

    «Прощання з Б.Є. Патоном планується в суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету міністрів України, поховання – на Байковому кладовищі», - йдеться в повідомленні.

    Про час буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

    Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.

    Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду. 

    Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

    Читайте також: 
    Київ смерть наука поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ