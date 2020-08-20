Колеги Патона розповіли про обставини смерті видатного вченого



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Похорон Бориса Патона, очевидно, відбудуться в суботу на Байковому кладовищі

Борис Патон тиждень перебував у реанімації

У видатного українського науковця Бориса Патона було захворювання серцево-судинної системи. Він був госпіталізований в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Про це газеті «Сегодня» повідомили співробітники Національної академії наук України.

Вони зазначили, що Патон вдруге за останні два тижні був госпіталізований, вчений тиждень лежав у реанімації. Похорон, очевидно, відбудуться в суботу на Байковому кладовищі.

«Річ у тому, що там покояться його рідні – батько, мати, дочка. У нього є онука, правнука, зять. З ними буде узгоджуватися місце поховання», – розповів один зі співробітників Патона.

Борис Патон останній раз був присутній на засіданні Президії незадовго до початку карантину, але працював до останнього з дому.

Крім того, стало відомо, що Національну академію наук на перехідний період, до проведення виборів нового президента очолить колишній секретар РНБО і чинний член наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» Володимир Горбулін.

Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.