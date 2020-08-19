Кличко: Патона пам'ятатимуть не тільки в Україні, а й в усьому світі



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19 серпня на 102 році життя помер видатний український науковець Борис Патон

Мер Києва зазначив, що завдяки науковим відкриттям і винаходам інженерна, космічна і навіть медична галузі ставали прогресивнішими

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на смерть видатного українського науковця Бориса Патона.

«Сьогодні не стало людини, яка увіковічнила своє їм'я науковими винаходами, відомими в усьому світі. Бориса Євгеновича Патона... Він прожив довге життя, понад півстоліття очолював Національну академію наук України», – написав Кличко у Facebook.

Мер Києва зазначив, що завдяки науковим відкриттям і винаходам інженерна, космічна і навіть медична галузі ставали прогресивнішими.

«І в 101 рік він продовжував працювати, провадити наукову діяльність, спілкуватися, давав інтерв'ю. Він був першим Героєм незалежної України. Його пам'ятатимуть не тільки в Україні, а й в усьому світі», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.