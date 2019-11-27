Борису Патону -101 рік. ТОП-5 винаходів легендарного вченого



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Борис Патон народився у стародавній і відомій родині. Існує навіть напрям досліджень – патонознавство. Пращури Євгена Патона — дворяни Російської імперії, які обіймали чільні посади на військовій і цивільній службах

Патон все життя займається розробками у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів

Сьогодні видатний український вчений Борис Патон святкує 101 рік.

Він народився в Києві, в сім’ї відомого вченого-мостобудівника, директора та засновника Інституту електрозварювання Євгена Патона і домогосподарки Наталії Патон. Род Патонів – стародавній і відомий настільки, що існує навіть напрям досліджень – патонознавство. Пращури Євгена Патона — дворяни Російської імперії, які обіймали чільні посади на військовій та цивільній службах.

Борис Патон з 1962 року незмінний президент Національної академії наук України і Інституту електрозварювання. Все життя він займається розробками у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів. Доктор технічних наук.

ТОП-5 винаходів видатного вченого:

1. Допоміг здобути перемогу у Другій світовій війні

Під час Другої світової війни молодий інженер-електрик Борис Патон отримав свою першу наукову перемогу: він допоміг створити унікальні автоматичні установки, що дозволяли зварювати під флюсом броню і інші елементи танка Т-34. Головними перевагами нового обладнання були швидкість роботи, висока якість зварювального шву, простота в управлінні. Технологія була настільки простою, що варити панцири радянських танків могли навіть діти. Борис працював зі своїм батьком, не менш легендарним вченим Євгеном Патоном, який вперше у світі розробив досконалу технологію для автоматичного зварювання броні.

2. Допоміг винайти принципово новий спосіб з'єднання металів

У 60-х роках минулого століття Борис Патон разом з фахівцями Академії наук та конструкторського бюро «Південне» розробив принципово новий спосіб з’єднання металів, завдяки якому у Радянському Союзі побудували ракетні стратегічні системи, що відповідають найвищим вимогам: «Рисак», «Сатана», «Воєвода». На щастя, жодна з цих ракет так і не злетіла.

3. Зробив космос ближче до людини

25 липня 1984 року радянські космонавти Світлана Савицька і Володимир Джанібеков провели перший в історії експеримент зі зварювання металу в відкритому космосі. Космонавти випробували на орбіті революційну розробку вчених київського Інституту електрозварювання - універсальний ручний інструмент (УРІ), аналогів якому в світі не було. Створенням обладнання керував глава Інституту, президент Академії наук УРСР Борис Патон. Він особисто допомагав космонавтам освоїти зварювання в складних умовах - невагомості, абсолютного вакууму і колосальних перепадів температури. «Борис Євгенович настільки по-батьківськи, як до дітей, до нас ставився! Ми відчували це, - розповідає льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу Володимир Джанібеков. - Він не сумнівався в успіху».

Експеримент тривав три з половиною години. За новинами з орбіти, затамувавши подих, стежив увесь світ. Випробування пройшло успішно. Це, в тому числі, велика заслуга київських вчених і особисто Бориса Патона.

4. Врятував тисячі життів після аварії на ЧАЕС

26 квітня 1986 світ потрясла одна з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства - аварія на Чорнобильській атомній електростанції. З перших днів в Чорнобилі працювала команда Академії наук УРСР, створена Борисом Патоном. Щоб оцінити масштаби аварії, вчені збирали зразки повітря, ґрунту, води. План першочергових дій з ліквідації Борис Патон склав особисто на місці аварії - під час польоту на вертольоті над реактором, що ще димів. У перші, найважчі тижні Борис Патон і його колеги дали об'єктивну інформацію про масштаби катастрофи. Після отримання цієї інформації керівництво УРСР прийняло рішення евакуювати з Києва і області півмільйона дітей.

5. Здійснив прорив в медицині

Борис Патон розробив унікальну технологію, що зараз широко використовується в медицині, - зварювання живих тканин. Над цим питанням вчений задумався на початку 90-х - після того, як опинився на операційному столі після невдалого катання на водних лижах. Після операції Борис Євгенович дізнався, що кістку йому різали пилкою, і подумав, що в медицині теж можна використовувати зварювання. І відразу ж дав команду вченим почати експерименти. В результаті був розроблений зварювальний апарат, за допомогою якого хірурги можуть розсікати і з'єднувати живі тканини практично безкровно. Головні переваги нової технології - зменшення крововтрати, скорочення часу операції, швидка реабілітація. Сьогодні це обладнання використовується в усіх сферах медицини: від загальної хірургії до офтальмології. В Україні щорічно проводять від 20 до 30 тисяч операцій з використанням цієї технології. Зараз в Інституті Патона працюють над можливістю зварювання кісткової тканини. Коли вчені зможуть це робити, то переломи найвищої складності лікуватимуть за лічені дні.

Цікаві факти про Бориса Патона:

Одного разу в середній школі Борис Патон отримав 9 двійок за семестр.

Не отримав червоний диплом тому, що не зміг скласти іспит з філософії (про марксизм-ленінізм). Спочатку йому поставили «незадовільно», і як не зубрив на канікулах граніт марксизму-ленінізму нещасний студент, перескласти він зміг тільки на «добре».

Після операції на стегні в 1995 році, дізнавшись, що кістку хірурги різали механічною пилкою, Патон зібрав команду, яка взялася за розробку лазерних методик.

За активного сприяння Бориса Патона було побудовано масив «Академмістечко» в Києві.

Його гасло: «Треба отримувати задоволення від своєї праці і від свого життя! А якщо ти тільки ниєш і скиглиш, то нічого доброго не буде».

Народження Патона день у день збігається з днем створення Академії наук України. Їй сьогодні також виповняється сто років.

В 2014 році 96-річний Патон завів собі сторінку у Фейсбуці.

Секретом свого довголіття академік називає невтомну працю. Над своїми новими ідеями він працював по 12 годин на день, і досі дотримується такого графіку.

«Борис Патон бере участь практично в кожному засіданні президії, настрій у нього бойовий, дух – енергійний», – розповідають у пресслужбі НАН.