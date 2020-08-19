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    Суспільство

    Помер видатний український науковець Борис Патон

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    Борис&nbsp;Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій - Помер видатний український науковець Борис Патон
    Борис Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій

    Борис Патон помер на 102 році життя

    Видатний український науковець Борис Патон помер на 102 році життя. Про це повідомив апарат РНБО у коментарі «Українській правді».

    Зазначається, що наразі формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання, оскільки в науковця фактично немає родичів.

    Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

    До відома, народився в Києві, в сім'ї відомого вченого-мостобудівника, директора та засновника Інституту електрозварювання Євгена Патона і домогосподарки Наталії Патон. Род Патонів – стародавній і відомий настільки, що виник навіть напрям досліджень – патонознавство. Пращури Євгена Патона — дворяни Російської імперії, вони обіймали чільні посади як на військовій, так і на цивільній службі.

    Вчитися пішов на інженера-електрика. У воєнний 1941-й рік закінчив Київський політех, захистив кандидатську і докторську, вступив в КПРС.

    Під час Другої світової працював інженером на заводі «Красное Сормово» в Горькому, через десять років обійняв посаду директора Інституту електрозварювання.

    Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду. 

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