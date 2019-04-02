Оголошено підозру директору фірми, який на ремонті шкіл вкрав 400 тис. грн



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Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру директору ТОВ «Євроромбуд», який заволодів коштами місцевого бюджету, виділеними на ремонт шкіл та дитячих садків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Як встановлено досудовим розслідуванням, у 2017 році між вказаним приватним товариством та районним управлінням освіти було укладено низку договорів щодо капітального ремонту закладів освіти в Оболонському районі Києва. У подальшому, директор вказаного підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, чим завдав шкоди місцевому бюджету на суму майже 400 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

Дії службовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років .

Органом досудового розслідування встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.