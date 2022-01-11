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    Оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого

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    Зловмисників взяли під варту - Оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого
    Зловмисників взяли під варту
    фото з відкритих джерел

    Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави

    За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру двом особам, які вчинили напад на телеведучого Андрія Куликова з метою пограбування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Злочинці побили та пограбувала телеведучого Андрія Куликова. Фото: Українська правда
    Злочинці побили та пограбувала телеведучого Андрія Куликова. Фото: Українська правда

    Згідно з матеріалами слідства, 7 січня 2022 року двоє молодиків, знаходячись поблизу будинку на проспекті Перемоги у Києві побачили потерпілого, та з метою заволодіння його майном, спричинили декілька ударів руками та ногами в область голови та грудної клітини чоловікові, після чого відібрали в нього грошові кошти, банківську картку та мобільний телефон.

    За результатами проведених оперативних заходів обох нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися уродженці Миколаївської та Волинської областей, 1998 р. н. Один з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом вчинення крадіжки.

    Наразі особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 186 КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

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    Оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого
    Оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого
    фото: Київська міська прокуратура

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомляла поліція Києва, два молодики на проспекті Перемоги зупинили перехожого, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності.

    Згодом стало відомо, що жертвою нападників і грабежу на проспекті Перемоги в Києві став відомий журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, актор, медіа-експерт Андрій Куликов.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал напад пограбування розслідування
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    Оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого