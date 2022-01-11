У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого

Молодики пограбували перехожого, яким виявився Андрій Куликов

Жертвою нападників і грабежу на проспекті Перемоги в Києві став відомий журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, актор, медіа-експерт Андрій Куликов. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Як повідомила поліція Києва, два молодики на проспекті Перемоги зупинили перехожого, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності.

«Жертву для грабежу ці відбиті знайшли вкрай невдалу – ведучий, журналіст, редактор, актор Андрій Куликов», – інформує «Київ оперативний».

За даними поліції, двоє чоловіків підійшли до жертви і попросили сигарету. Отримавши відмову, вони його жорстоко побили. Потім потерпілого пограбували: у нього відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Отямившись, потерпілий знайшов спосіб повідомити в поліцію і оперативна група почала шукати грабіжників. Через кілька годин їх знайшли в одному з хостелів.

З'ясувалося, що один з грабіжників – 23-річний уродженець Миколаївської області, який вже судимий за пограбування, крадіжки і незаконний обіг наркотиків. А другий – його однолітка з Волинської області, вже перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Тепер обом загрожує до шести років тюремного ув'язнення.



