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    У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого

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    Андрій Куликов став жертвою злочинців - У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого
    Андрій Куликов став жертвою злочинців
    фото: «VIVA! Биография»

    Молодики пограбували перехожого, яким виявився Андрій Куликов

    Жертвою нападників і грабежу на проспекті Перемоги в Києві став відомий журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, актор, медіа-експерт Андрій Куликов. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Як повідомила поліція Києва, два молодики на проспекті Перемоги зупинили перехожого, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності.

    «Жертву для грабежу ці відбиті знайшли вкрай невдалу – ведучий, журналіст, редактор, актор Андрій Куликов», – інформує «Київ оперативний».

    За даними поліції, двоє чоловіків підійшли до жертви і попросили сигарету. Отримавши відмову, вони його жорстоко побили. Потім потерпілого пограбували: у нього відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

    Отямившись, потерпілий знайшов спосіб повідомити в поліцію і оперативна група почала шукати грабіжників. Через кілька годин їх знайшли в одному з хостелів.

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    У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого
    У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого

    З'ясувалося, що один з грабіжників – 23-річний уродженець Миколаївської області, який вже судимий за пограбування, крадіжки і незаконний обіг наркотиків. А другий – його однолітка з Волинської області, вже перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

    Тепер обом загрожує до шести років тюремного ув'язнення.


    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування грабіжники журналіст злочин
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    У Києві грабіжники жорстоко побили відомого телеведучого