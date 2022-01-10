Столична поліція вилучила у грабіжника колекцію годинників і монет (фото)

Слідчі вилучили чоловічі годинники, колекційні монети та інші речі, власники яких наразі невідомі

Поліція Києва просить громадян допомогти встановити власників викрадених речей

Наприкінці грудня минулого року співробітники кримінальної поліції затримали місцевого мешканця за вчинення квартирної крадіжки у Подільському районі столиці

Зловмисник спочатку відключив від електроенергії увесь поверх, а потім проник до квартири потерпілого, звідки викрав його особисті речі. Правоохоронці упродовж двох годин встановили особу ймовірного підозрюваного та затримали його. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана із проникненням у житло).

Окрім цього, під час обшуку з оселі фігуранта слідчі вилучили чоловічі годинники, колекційні монети та інші речі, власники яких наразі невідомі.

Поліцейські перевіряють причетність порушника до скоєння аналогічних злочинів на території столиці, тому звертаються до громадян із проханням допомогти встановити власників викрадених речей, які зображені на фото.

«Якщо хтось впізнав своє майно або має інформацію, кому воно може належати, просимо зателефонувати до поліції Києва за номером (044) 425 24 34 або на спецлінію 102», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину.