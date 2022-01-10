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    «Дай закурити»: у центрі Києва чоловіка жорстоко побили і пограбували

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    У центрі Києва чоловіка жорстко побили і пограбували - «Дай закурити»: у центрі Києва чоловіка жорстоко побили і пограбували
    У центрі Києва чоловіка жорстко побили і пограбували
    фото ілюстраційне

    У перехожого відібрали мобільний і три тисячі гривень

    У Шевченківському районі Києва перехожого зупинили двоє чоловіків, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності. Пограбування сталося на проспекті Перемоги, повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

    Двоє чоловіків підійшли до жертви і попросили сигарету, отримавши відмову, вони його жорстоко побили. Потім потерпілого пограбували: у нього відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

    Отямившись, потерпілий знайшов спосіб повідомити в поліцію і оперативна група почала шукати грабіжників. Через кілька годин їх знайшли в одному з хостелів.

    З'ясувалося, що один з грабіжників – 23-річний уродженець Миколаївської області, який вже судимий за пограбування, крадіжки і незаконний обіг наркотиків. А другий – його однолітка з Волинської області, вже перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

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    «Дай закурити»: у центрі Києва чоловіка жорстоко побили і пограбували
    «Дай закурити»: у центрі Києва чоловіка жорстоко побили і пограбували
    фото: Нацполіція

    Тепер обом загрожує до шести років тюремного ув'язнення:

    «Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжний захід – утримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

    Теги: суд телефон пограбування
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    «Дай закурити»: у центрі Києва чоловіка жорстоко побили і пограбували