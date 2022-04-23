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    Океан Эльзы выступили на платформе столичного метро

    Время концерта не объявляли заранее, чтобы не&nbsp;создавать давку, но и без этого на платформе метро собралось множество людей - Океан Эльзы выступили на платформе столичного метро
    Время концерта не объявляли заранее, чтобы не создавать давку, но и без этого на платформе метро собралось множество людей
    Скриншот видео

    Такой подарок музыканты сделали украинцам к Пасхе

    Группа Океан Эльзы дала концерт просто на платформе станции метро «Золотые ворота» в Киеве. Приглашения на необычное мероприятие получили волонтеры, медики, военные. Об этом сообщили представители группы в соцсети.

    Во время концерта коллектив исполнил самые известные композиции, в том числе «Все буде добре» и «Я не сдамся без боя», которые стали очень актуальными во время войны. Концерт можно будет посмотреть в эфире общенационального марафона в Пасху, 24 апреля. Такой подарок музыканты сделали украинцам к празднику, а также во время выступления собирали деньги на помощь пострадавшим от войны детям.

    Ранее Главком писал, что Океан Эльзы посвятил песню Мариуполю: в Азове ответили.

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    Теги: метро Святослав Вакарчук Океан Ельзи деньги шоу-бизнес военные концерт
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    Океан Эльзы выступили на платформе столичного метро