Забудова Протасового Яру: охоронці перекрили активістам доступ до техніки



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Техніку підігнали для того, щоб прибрати МАФ, який заважає встановлювати новий паркан Фото: скріншот відео

Забудовник планує встановити новий паркан на заміну раніше поваленому

Сьогодні у Протасовому Яру охоронці перекрили активістам доступ до техніки, яка готує місце для встановлення будівельного паркану.

За словами активіста Романа Ратушного, техніку підігнали для того, щоб прибрати МАФ, який заважає встановлювати новий паркан на заміну поваленого раніше.

«Він (МАФ. - ред.) мав бути пересунутий, щоб можна було встановлювати новий паркан на заміну тому, який «здуло вітром» під час попередньої акції», - сказав він.

Нагадаємо, зранку 18 червня активісти повідомили, що на місці забудови у Протасовому Яру знову пиляли дерева і почала працювати техніка.

Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.