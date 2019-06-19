У Протасовому Яру знову сталися сутички між активістами і людьми забудовника (фото, відео)



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Забудовник о 5-й годині ранку пригнав кран у Протасів Яр Фото: Роман Ратушний, Facebook

На 19:00 у Протасовому Яру оголошено збір місцевих мешканців

Сьогодні, 19 червня, у Протасовому Яру в Києві знову сталась штовханина між активістами та представниками забудовників.

Про це повідомив активіст Роман Ратушний на своїй сторінці у Facebook.

«Кран, який мав пересувати об'єкти для звільнення під’їзного шляху важкій техніці, пригнали о 5-й ранку, ми його вигнали о 5:30. Потім привезли робочих і маніпулятор, його після штовханини з «тітушками» ми вигнали близько 7:00», - написав він.

За його словами, сьогодні до 19:00 у Протасовому Яру будуть чергувати активісти і максимально перекривати автівками шлях до під'їзду техніки.

Ратушний закликав усіх, хто може долучитись до чергування.

«На 19:00 беремо всіх сусідів і йдемо на збори, місце проведення - біля паркану внизу по вул. Протасів Яр. Як бачите, навіть в день, на який анонсований збір місцевих, забудовник намагається заганяти техніку… Маємо завадити забудовнику і на заваді йому може стати тільки наша кількість», - зазначив він.

Нагадаємо, 18 червня представники забудовника намагались екскаватором згрібати спиляні дерева, але протестувальники завадили їм це робити.

«Будівельну техніку вигнали. Робітників які пиляли нові дерева зафіксувала поліція… Грейдер частково розчистив пару квадратних метрів землі за МАФом, частково звільнений шлях для техніки», - повідомив Ратушний у вівторок увечері.