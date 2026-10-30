Опалювальний сезон у Києві: Кличко повідомив, коли з'явиться тепло у квартирах

Київ розпочав опалювальний сезон ще 16 жовтня, першим в Україні давши тепло до закладів соціальної сфери

Підключення житлових будинків відбуватиметься поетапно

У столиці від понеділка, 2 листопада, розпочнеться процес підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання. Рішення ухвалили завчасно – до очікуваного зниження температури повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Підключення житлових будинків відбуватиметься поетапно. Кличко нагадав, що для повного запуску однієї з найбільших у Європі систем теплопостачання – із протяжністю мереж близько 3 тис. км – технологічно потрібно до одного тижня.

Київ розпочав опалювальний сезон ще 16 жовтня, першим в Україні давши тепло до закладів соціальної сфери.

Наразі за індивідуальними заявками керівників підключено вже майже 50% соцоб’єктів:

157 медичних закладів;

402 дитячі садки;

85 шкіл.

З наступного тижня тепло почне надходити й у квартири киян.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до можливого збільшення кількості пожеж цієї зими через тривалі відключення електроенергії, використання альтернативних джерел опалення та порушення правил пожежної безпеки. Водночас точний прогноз щодо кількості таких випадків наразі зробити неможливо.

За словами заступника начальника управління департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, одним із чинників ризику є масове використання населенням альтернативних джерел опалення та електроприладів. Під час їх експлуатації можливі порушення правил пожежної безпеки, зокрема через використання легкозаймистих речовин. Додаткову небезпеку становлять аварійні режими роботи електромереж.