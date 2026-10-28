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Спалювання листя в Києві: чому це небезпечно та які штрафи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалювання листя в Києві: чому це небезпечно та які штрафи
Як альтернативу спалювання міська влада рекомендує компостування листя та інших рослинних оештків
фото: КМДА

Особливу небезпеку становлять дрібнодисперсні частинки PM2,5, які проникають глибоко в легені

У Києві нагадали про заборону спалювання опалого листя та рослинних решток. Такі дії забруднюють повітря, шкодять здоров’ю людей і довкіллю, а також можуть спричинити пожежі. За порушення передбачені штрафи до 12,24 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА пояснили, що під час горіння листя в повітря потрапляють чадний газ, оксиди азоту та дрібнодисперсні частинки. Дим від неповного згоряння рослинної органіки також може містити бензен, формальдегід і поліциклічні ароматичні вуглеводні, серед яких є канцерогенні сполуки.

Особливу небезпеку становлять дрібнодисперсні частинки PM2,5, які проникають глибоко в легені. Дим подразнює очі та дихальні шляхи, може посилювати симптоми астми й інших захворювань органів дихання. Найбільш вразливими є діти, люди старшого віку та люди з хронічними захворюваннями.

Якщо разом із листям спалюють пластик чи інше побутове сміття, у повітря можуть потрапляти додаткові небезпечні речовини, зокрема діоксини, фурани та важкі метали.

Спалювання рослинних решток також шкодить зеленим насадженням: вогонь може пошкодити коріння дерев і кущів та знищити організми, які живуть у листяному покриві. За сухої й вітряної погоди полум’я здатне швидко поширитися на траву, дерева та будівлі.

Як альтернативу міська влада рекомендує компостування. Здорове опале листя можна складати в компостер або спеціально облаштовану купу. Для прискорення розкладання листя радять подрібнювати, підтримувати помірну вологість і періодично перемішувати. Пластик, скло, метал та інше неорганічне сміття до компосту додавати не можна. Готовий компост допомагає поліпшувати структуру ґрунту та збагачувати його органічною речовиною.

«Осіннє прибирання має бути безпечним для людей і довкілля. Спалюючи листя, ми забруднюємо повітря, яким дихаємо самі та яким дихають наші сусіди. Натомість компостування дає змогу використати рослинні рештки з користю для ґрунту. Закликаємо киян обирати відповідальні способи догляду за територіями та не спалювати опале листя», – наголосив директор Департаменту Павло Іванов.

За самовільне випалювання рослинності та її залишків у випадках, передбачених статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадянам загрожує штраф від 3 060 до 6 120 гривень. Якщо порушення відбувається на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, штраф становить від 6 120 до 12 240 гривень.

Якщо люди стали свідками спалювання листя, їм радять повідомити поліцію за номером 102. У разі пожежі потрібно телефонувати рятувальникам за номером 101. За можливості та за умови безпеки порушення можна зафіксувати на фото або відео, повідомивши точне місце події.

Нагадаємо, восьмирічний хлопчик на узбережжі річки в Закарпатській області обгорів під час спалювання побутового сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню та отримала значні термічні ушкодження. Лікарі діагностували термічні опіки II ступеня, які охопили майже половину поверхні тіла. Ураженими виявилися обличчя у зоні щік і підборіддя, обидві руки разом із кистями та передпліччями, а також нижні кінцівки – сідниці й обидві гомілки.

До слова, у  Боярській громаді планують змінити тарифи на вивезення побутових відходів. Для населення плату хочуть встановити на рівні 117,92 гривні на місяць з однієї людини. Зараз КП «Громада» збирає зауваження та пропозиції мешканців. Якщо нові тарифи затвердять, вартість послуг для населення становитиме 117,92 грн на місяць з однієї особи. Базовий тариф на змішані побутові відходи складатиме 340,97 грн за кубічний метр. Для інших категорій споживачів вартість брендованого мішка становитиме 60 грн.

Теги: Київ сміття штраф повітря влада пластик відео

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