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Садовий повідомив, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Садовий повідомив, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові
фото: glavcom.ua

Мер: Запуск системи може тривати кілька днів

Завтра, 30 жовтня, у Львові розпочинається опалювальний сезон. Мер міста Андрій Садовий підписав відповідне розпорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Садового.

«Запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з’являтиметься в будинках поступово. Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло. Зима скоро. Львів готується», – наголосив мер.

До слова, 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. На першому етапі тепло подавали до закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садків. Підключення цих об'єктів здійснювалося за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Як відомо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до можливого збільшення кількості пожеж цієї зими через тривалі відключення електроенергії, використання альтернативних джерел опалення та порушення правил пожежної безпеки. Водночас точний прогноз щодо кількості таких випадків наразі зробити неможливо.

За словами заступника начальника управління департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, одним із чинників ризику є масове використання населенням альтернативних джерел опалення та електроприладів. Під час їх експлуатації можливі порушення правил пожежної безпеки, зокрема через використання легкозаймистих речовин. Додаткову небезпеку становлять аварійні режими роботи електромереж.

Теги: Андрій Садовий Львів опалювальний сезон

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