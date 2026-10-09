Рятувальники зробили тривожне попередження щодо зими

Кількість пожеж та надзвичайних ситуацій значною мірою залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та спричинених ними пошкоджень енергетичної інфраструктури

Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до можливого збільшення кількості пожеж цієї зими через тривалі відключення електроенергії, використання альтернативних джерел опалення та порушення правил пожежної безпеки. Водночас точний прогноз щодо кількості таких випадків наразі зробити неможливо. Про це під час брифінгу відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» розповіли заступник начальника управління департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Анатолій Шкарбута та заступник начальника управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий.

«Ми думаємо, що в цьому році може теж зрости кількість пожеж. Ми готуємося до цього і передбачаємо це», – зазначив Анатолій Шкарбута.

За його словами, одним із чинників ризику є масове використання населенням альтернативних джерел опалення та електроприладів. Під час їх експлуатації можливі порушення правил пожежної безпеки, зокрема через використання легкозаймистих речовин. Додаткову небезпеку становлять аварійні режими роботи електромереж.

Олександр Хорунжий наголосив, що кількість пожеж та надзвичайних ситуацій значною мірою залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та спричинених ними пошкоджень енергетичної інфраструктури.

«Точних прогнозів на збільшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій дати неможливо. Але точно ми можемо сказати, що все буде залежати в переважній більшості від кількості, інтенсивності обстрілів і створення тих надзвичайних ситуацій в енергосистемах ворогом», – пояснив представник ДСНС.

Він запевнив, що служба готується до можливих викликів заздалегідь: має плани взаємодії, необхідну техніку та ресурси для реагування на надзвичайні ситуації. Детальніше про підготовку сил і засобів до зимового періоду представники ДСНС планують розповісти під час окремого брифінгу.

Окремим викликом минулої зими стали проблеми з опаленням та енергопостачанням. За словами Хорунжого, під час проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років ДСНС залучала значну кількість наметів для обігріву населення та польових кухонь.

Найбільш вразливими до тривалих відключень електроенергії та опалення виявилися люди з низькими доходами та літні громадяни. Як пояснив представник ДСНС, ці категорії населення мають менше можливостей придбати резервні джерела живлення й альтернативні засоби обігріву.

У ДСНС запевнили, що готові допомагати населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій цієї зими.