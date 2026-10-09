Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рятувальники зробили тривожне попередження щодо зими

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники зробили тривожне попередження щодо зими
Анатолій Шкарбута і Олександр Хорунжий розповіли про ризик зростання кількості пожеж взимку
фото: glavcom.ua

Кількість пожеж та надзвичайних ситуацій значною мірою залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та спричинених ними пошкоджень енергетичної інфраструктури

Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до можливого збільшення кількості пожеж цієї зими через тривалі відключення електроенергії, використання альтернативних джерел опалення та порушення правил пожежної безпеки. Водночас точний прогноз щодо кількості таких випадків наразі зробити неможливо. Про це під час брифінгу відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» розповіли заступник начальника управління департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Анатолій Шкарбута та заступник начальника управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий.

«Ми думаємо, що в цьому році може теж зрости кількість пожеж. Ми готуємося до цього і передбачаємо це», – зазначив Анатолій Шкарбута.

За його словами, одним із чинників ризику є масове використання населенням альтернативних джерел опалення та електроприладів. Під час їх експлуатації можливі порушення правил пожежної безпеки, зокрема через використання легкозаймистих речовин. Додаткову небезпеку становлять аварійні режими роботи електромереж.

Олександр Хорунжий наголосив, що кількість пожеж та надзвичайних ситуацій значною мірою залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та спричинених ними пошкоджень енергетичної інфраструктури.

«Точних прогнозів на збільшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій дати неможливо. Але точно ми можемо сказати, що все буде залежати в переважній більшості від кількості, інтенсивності обстрілів і створення тих надзвичайних ситуацій в енергосистемах ворогом», – пояснив представник ДСНС.

Він запевнив, що служба готується до можливих викликів заздалегідь: має плани взаємодії, необхідну техніку та ресурси для реагування на надзвичайні ситуації. Детальніше про підготовку сил і засобів до зимового періоду представники ДСНС планують розповісти під час окремого брифінгу.

Окремим викликом минулої зими стали проблеми з опаленням та енергопостачанням. За словами Хорунжого, під час проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років ДСНС залучала значну кількість наметів для обігріву населення та польових кухонь.

Найбільш вразливими до тривалих відключень електроенергії та опалення виявилися люди з низькими доходами та літні громадяни. Як пояснив представник ДСНС, ці категорії населення мають менше можливостей придбати резервні джерела живлення й альтернативні засоби обігріву.

У ДСНС запевнили, що готові допомагати населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій цієї зими.

Читайте також:

Теги: пожежа ДСНС опалювальний сезон поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про уражені об'єкти, пошкодження та постраждалих уточнюють
Окупований Луганськ атакували дрони: є перебої зі світлом
Сьогодні, 01:40
Пресслужба компанії підтвердила повну зупинку сервісів
Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження
Вчора, 23:55
Тоня Матвієнко розказала про свій емоційний стан
Тоня Матвієнко розкрила незвичний секрет свого схуднення
30 вересня, 18:18
У Вишневому БпЛА влучив поруч із автомобілями
У Вишневому дрон влучив у дорогу, якою їхали авто (відео)
27 вересня, 11:52
Попередні атаки вже зупиняли роботу підприємства
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії
22 вересня, 05:30
На Київщині загорівся будинок родини екскомбрига Станіслава Лучанова
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
20 вересня, 10:05
Унаслідок удару загиблих та постраждалих немає
На Одещині через російську атаку загорівся склад (фото)
15 вересня, 09:35
Це вже не перший удар по місту за останні дні
Росія завдала ракетного удару по Ізюму: постраждали неповнолітні
14 вересня, 23:57
Велма Лонг і Дороті Боггесс товаришують 80 років
109-річні подруги із США розкрили секрети свого довголіття
10 вересня, 11:40

Суспільство

Рятувальники зробили тривожне попередження щодо зими
Рятувальники зробили тривожне попередження щодо зими
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам
Зеленський скасував сім указів Януковича та Порошенка
Зеленський скасував сім указів Януковича та Порошенка
Рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла: правила, які рятують життя
Рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла: правила, які рятують життя
Тельцям – переглянути витрати, Стрільцям – не піддаватися спокусам: найавторитетніший гороскоп на 10 жовтня 2026 року
Тельцям – переглянути витрати, Стрільцям – не піддаватися спокусам: найавторитетніший гороскоп на 10 жовтня 2026 року
Кім розповів, які нові форми підтримки ветеранів планується реалізувати до кінця 2026 року
Кім розповів, які нові форми підтримки ветеранів планується реалізувати до кінця 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
117K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua