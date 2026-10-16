У Києві розпочався опалювальний сезон: кому увімкнуть тепло першим

На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садків.

Кличко зазначив, що старт подачі тепла тимчасово відкладається для частини двох районів столиці

Від п’ятниці, 16 жовтня, у Києві офіційно розпочинається опалювальний сезон. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера столиці, старт опалювального сезону відбувається в екстремальних умовах через постійні російські обстріли інфраструктури.

На першому етапі тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитячих садків. Підключення цих об'єктів здійснюватиметься за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Водночас мер зазначив, що старт подачі тепла тимчасово відкладається для частини двох районів столиці.

«Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 8 жовтня Кличко заявив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп. Міський голова Києва Віталій Кличко 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.