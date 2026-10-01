Субсидії, тарифи та нові правила для продуктів: що зміниться з 1 жовтня 2026

З 1 жовтня українцям перерахують субсидії, запровадять пільговий тариф на електроопалення та змінять окремі правила соціальних виплат і звітності роботодавців

З жовтня для частини українців діятиме пільговий тариф на електроенергію, а Пенсійний фонд перерахує житлові субсидії на опалювальний сезон

З 1 жовтня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін, які стосуються комунальних платежів, соціальної допомоги, пенсійних виплат, працевлаштування та правил маркування продуктів. Водночас загального підвищення пенсій, мінімальної зарплати та основного тарифу на електроенергію на початку місяця не передбачено. «Главком» зібрав головні зміни, які очікують на українців у жовтні.

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Перерахунок субсидій на опалювальний сезон

У жовтні Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії на опалювальний сезон 2026-2027 років. Для більшості громадян, які вже отримують допомогу, її перепризначать автоматично. Так само додатково звертатися до ПФУ не потрібно домогосподарствам, яким на неопалювальний сезон була призначена субсидія у розмірі 0 грн.

Подати заяву необхідно громадянам, які оформлюють субсидію вперше, отримали відмову в її призначенні на неопалювальний сезон або в яких змінився склад домогосподарства, соціальний статус його членів чи інші обставини, що впливають на право на допомогу.

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон враховуватимуть доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року. Пенсійні виплати враховуватимуть у розмірі пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Якщо необхідні документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію можуть призначити від початку опалювального періоду, але не раніше дня виникнення права на неї. У разі пізнішого звернення допомогу призначатимуть із місяця подання заяви.

Для розрахунку житлової субсидії тривалість опалювального сезону визначена з 16 жовтня до 15 квітня включно. Тому розмір субсидії за жовтень може відрізнятися від суми допомоги за повний зимовий місяць.

Пільговий тариф на електроопалення

З 1 жовтня для частини побутових споживачів починає діяти сезонна пільгова ціна на електроенергію. Йдеться про будинки та квартири, які обладнані електроопалювальними установками, а також визначені категорії мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків без централізованого або автономного теплопостачання.

За споживання до 2000 кВт-год на місяць включно електроенергія для таких домогосподарств коштуватиме 2,64 грн за кВт-год. Обсяг понад встановлений ліміт оплачуватиметься за звичайною ціною – 4,32 грн за кВт-год.

Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня до 30 квітня. Для решти побутових споживачів у жовтні ціна електроенергії не зміниться і становитиме 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2026 року.

Водночас наявність звичайного електричного обігрівача не дає права платити за пільговим тарифом. Електроопалювальна установка має бути оформлена у встановленому порядку.

«Укрексімбанк» припинить обслуговувати соцвиплати

З 1 жовтня «Укрексімбанк» припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат.

ПФУ раніше закликав громадян, які отримували такі виплати через «Укрексімбанк», до 15 вересня обрати іншу уповноважену фінансову установу та повідомити Пенсійний фонд про зміну банківських реквізитів. Зміна стосується саме клієнтів «Укрексімбанку» і не означає припинення самих пенсій, субсидій чи інших соціальних виплат.

Нові правила маркування продуктів

З 1 жовтня в Україні відновлюються повні вимоги до маркування харчових продуктів та кормів. Кабмін скасував тимчасові спрощення, які були запроваджені у перші місяці повномасштабного вторгнення через проблеми з логістикою, імпортом та виробництвом.

Виробники та імпортери знову повинні в повному обсязі виконувати вимоги законодавства щодо інформації для споживачів. Зокрема, обов'язкова інформація на упаковці має бути викладена державною мовою, а зазначені відомості повинні відповідати фактичному складу товару.

На етикетках має коректно зазначатися інформація про рецептуру, харчову цінність та алергени. Продаж імпортованих продуктів і кормів, маркування яких не відповідає українському законодавству та, зокрема, виконане виключно іноземною мовою, не допускатиметься.

Також релоковані підприємства більше не зможуть користуватися передбаченою воєнними спрощеннями можливістю використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробників.

При цьому продукти, які були промарковані за спрощеними правилами до 1 жовтня, не потрібно вилучати з магазинів. Вони можуть залишатися в обігу до завершення мінімального терміну придатності або настання дати «вжити до».

Новий звіт для роботодавців

З 1 жовтня роботодавці подаватимуть за новою формою звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Нову форму затвердило Міністерство фінансів.

Як пояснила Державна податкова служба, звіти за I-III квартали 2026 року роботодавцям необхідно подати не пізніше 9 листопада. Якщо за результатами розрахунку визначено суму внеску, сплатити її потрібно до 19 листопада.

Платниками внеску є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників протягом календарного кварталу становить вісім і більше осіб та які не виконали встановлений норматив робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю.

Новий газовий рік

З 1 жовтня розпочинається новий газовий рік, який триватиме до 30 вересня 2027 року.

Показники споживання газу за попередній газовий рік – від 1 жовтня 2025-го до 30 вересня 2026-го – використовуватимуть для визначення обсягу замовленої потужності та розрахунку плати за розподіл газу у 2027 році. Тому сам початок нового газового року не означає автоматичної зміни платіжки за доставку газу вже у жовтні.

Для побутових клієнтів «Нафтогазу», які користуються тарифом «Фіксований», вартість газу у жовтні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Цей тариф діє до 30 квітня 2027 року.

Пенсії не підвищуватимуть

З 1 жовтня загального перерахунку пенсій для всіх українських пенсіонерів не заплановано. Основна індексація пенсій у 2026 році відбулася у березні.

Водночас окремі пенсіонери можуть отримати більшу виплату через вікові надбавки. Такі доплати призначаються після досягнення відповідного віку та за умови відповідності встановленим критеріям.

Україна перейде на зимовий час

У жовтні українці традиційно переведуть годинники на зимовий час. У 2026 році перехід відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня. О 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад – на 03:00. Таким чином, ніч стане на годину довшою.

Більшість смартфонів, комп'ютерів, планшетів та інших пристроїв, підключених до мережі, змінять час автоматично. Механічні годинники та пристрої без функції автоматичного встановлення часу доведеться переводити вручну.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні також набрала чинності низка змін. Зокрема, оновилися окремі правила бронювання працівників, країна завершила перехід на новий криптографічний стандарт електронного підпису «Купина», а також були запроваджені зміни у державних програмах підтримки.