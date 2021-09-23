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    Оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.

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    Під час поверхневого огляду чоловіка в нього виявили та вилучили викрадені кошти - Оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.

    Під час поверхневого огляду чоловіка в нього виявили та вилучили викрадені кошти

    Фото: Нацполіція

    Чоловік викрав із квартири товариша гроші та намагався втекти з України

    На вулиці Михайла Бойчука в Печерському районі Києва сталася квартирна крадіжка. Власник повідомив про те, що пошкоджено сейф та зникли $105 тис. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувались із господарем квартири та з’ясували, що до злочину може бути причетний його товариш.

    «Встановлено, що один із іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативні працівники встановили місцезнаходження підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався залишити Україну», – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1975 року народження. Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили викрадені кошти.

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    Оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.
    Оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.
    Фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі подали клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Одеса пограбування
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    Оперативники затримали в Одесі іноземця, що викрав із квартири киянина $105 тис.