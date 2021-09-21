Чоловік намагався пограбувати салон краси на Оболоні (фото)

Зловмисник зламав металеву решітку та замок до вхідних дверей приміщення салону

Зловмисник проник до приміщення та забрав звідти ноутбук

Співробітники служби охорони впіймали чоловіка, який забрав ноутбук із приміщення салону краси на проспекті Героїв Сталінграда в Києві. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник зламав металеву решітку та замок до вхідних дверей приміщення, після чого забрав зі столу ноутбук. Чоловік намагався втекти з награбованим, але його помітили та зупинили співробітники охоронної фірми.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у підозрюваного речові докази.

41-річного киянина, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та передано клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою.