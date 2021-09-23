У Києві орудувала банда шахраїв під виглядом поліцейських (фото, відео)

До злочинного угруповання входили семеро мешканці Києва та області

У Києві правоохоронці затримали групу псевдополіцейських, які вимагали в людей гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про низку злочинів, які, зі слів потерпілих, скоїли співробітники поліції. Однак під час перевірки оперативники ДВБ встановили, що до скоєних правопорушень поліцейські не мають жодного відношення. Натомість викрили справжнє злочинне угруповання шахраїв.

Зібрав та організував навколо себе спільників 28-річний мешканець Києва, уродженець Черкаської області. Він та ще шестеро жителів столиці й Київщини, віком від 25 до 33 років, спланували та втілили в життя схему заволодіння грошима та цінним майном заради особистого збагачення.

Схема полягала у наступному: організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур’єрські доставки. Отримавши замовлення, учасники групи перевіряли вміст відправлень. Якщо у «посилці» знаходили наркотичні засоби чи психотропні речовини - відразу повідомляли «шефові» адресу, на яку слідували. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

На зазначеному місці таксист передавав замовлення адресату, до якого в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Вони представлялись поліцейськими і звинувачували особу у збуті наркотиків. Силоміць садили до салону своєї автівки, одягали кайданки і не звільняли доти, поки не отримували на зазначену банківську картку грошовий переказ. Суми, які вимагали зловмисники, сягали $2 тис. Якщо погрози на потерпілого не діяли, фігуранти погрожували пістолетом та застосовували газовий балончик.

Правоохоронці встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

Скарги, які надходили у служби таксі, не мали результатів. Організатор, обізнаний в сучасних технологіях мобільного зв'язку, давав чіткі вказівки своїм спільникам щодо дій, які унеможливлювали подальше відстеження його «таксистів».

За зібраними матеріалами слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Отримавши ухвалу суду, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів угруповання.

Вилучено транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, радіостанції, пневматичні пістолети, які використовувались під час злочинів, а також марихуану.

На теперішній час організатору та усім його спільникам оголошено про підозру. Зловмисникам інкримінується самовільне присвоєння владних повноважень (ст.353), вимагання (ст.189), незаконне позбавлення волі людини ( ст.146), розбій (ст.187) та шахрайство (ст.190), скоєні у складі організованої групи (ч.3 ст.28) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання для обрання фігурантам запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.