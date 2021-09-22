Оприлюднено перелік закладів освіти Київщини, яким загрожує закриття з 23 вересня

Станом на сьогодні у «жовтій» зоні зможуть продовжити роботу 55% закладів освіти Київщини

Станом на середу, 22 вересня, на Київщині 694 заклади освіти мають не менш як 80% вакцинованих працівників. Це 55,3% від загальної кількості, які зможуть продовжити роботу під час запровадження «жовтої» зони карантину. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Щодня кількість хворих на коронавірус зростає. Серед них – і діти. Ми маємо докласти зусиль, щоб уберегти і їх здоров’я, і своє. Саме тому вкотре закликаю наших освітян: вакцинуйтесь, для цього зараз є всі можливості», – зазначив Володін.

Перелік закладів освіти Київщини, де вакциновано менше 80% працівників

Як повідомлялося, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.



