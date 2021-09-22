Вакциновані українці отримають знижки на таксі: деталі
Ініціатива МОЗ діятиме до 31 жовтня
В Міністерстві охорони здоров'я вигадали нові заохочення, аби українці робили щеплення від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки.
Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:
- завантажити додаток Uklon і зареєструватися
- зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код
- авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.
Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно. Ініціатива діятиме до 31 жовтня.
Нагадаємо, від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей.
До слова, влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.
Також, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.
Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.
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