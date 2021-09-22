Вакциновані українці отримають знижки на таксі: деталі

Тим, хто зробить щеплення, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки

Ініціатива МОЗ діятиме до 31 жовтня

В Міністерстві охорони здоров'я вигадали нові заохочення, аби українці робили щеплення від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки.

Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:

завантажити додаток Uklon і зареєструватися

зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код

авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.

Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно. Ініціатива діятиме до 31 жовтня.

Нагадаємо, від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей.

До слова, влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

Також, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.





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