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    Вакциновані українці отримають знижки на таксі: деталі

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    Тим, хто зробить щеплення, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки - Вакциновані українці отримають знижки на таксі: деталі
    Тим, хто зробить щеплення, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки
    Фото з відкритих джерел

    Ініціатива МОЗ діятиме до 31 жовтня

    В Міністерстві охорони здоров'я вигадали нові заохочення, аби українці робили щеплення від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, служба таксі Uklon даруватиме 50% знижки на три поїздки.

    Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:

    • завантажити додаток Uklon і зареєструватися
    • зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код
    • авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.

    Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно. Ініціатива діятиме до 31 жовтня.

    Нагадаємо, від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей.

    До слова, влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

    Також, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

    Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.

    Читайте також: Директор Чернівецької обласної «ковідної» лікарні: У нас заповнено 80-85% ліжок, реанімаційні – майже усі


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    Теги: таксі українці щеплення вакцинація коронавірус
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    Вакциновані українці отримають знижки на таксі: деталі