Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни

Від 22 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

Залишаються обов'язковими носіння масок у закладах і громадському транспорті

Сьогодні, 21 вересня, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

Напередодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. Це означає, що карантинні обмеження будуть ухвалюватися в залежності від показників госпіталізацій, смертності та захворюваності у кожній області окремо. У цілому, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване.

«Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках – 19%», – зазначив Ляшко.

Від 22 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою; заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі;

за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі; не більше чотирьох осіб за столиком в закладі громадського харчування , а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі; спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.

Також залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

За минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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