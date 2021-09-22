Вчителів вакцинуватимуть на робочих місцях

Уряд доручив створити пункти щеплення у школах

Школи в Україні зможуть працювати в «жовтій» зоні, лише якщо там понад 80% вчителів вакциновано. Проте з цим проблема, адже далеко не всі заклади освіти мають достатню кількість щеплених працівників. Про це інформує Урядовий портал.

Тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль підняв питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

За його словами, необхідно забезпечити можливість та організацію вакцинації, зокрема, вчителів та працівників шкіл, за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності у закладах освіти постійних пунктів щеплень.

Шмигаль також підкреслив, що у порівнянні з минулим роком захворюваність на коронавірус серед дітей зростає.

Нагадаємо, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Окрім того, заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу).

Нагадаємо, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Про це повідомили в Державному експертному центрі МОЗ.

Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.