Початкову школу та дитсадки не закриватимуть за будь-якого рівня карантину – МОЗ

Початкові класи та дитячі садочки не перейдуть на дистанційку

Уряд вважає доцільним дозволити працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки. Відповідні зміни прийняті в постанову уряду № 1236, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну.

«Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебезпеки. При цьому ми закликаємо викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватися від Covid-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах – заклад буде закритий», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що спільна відповідальність освітян та батьків – створити безпечний освітній простір у закладах освіти. У закритих просторах, як школи, дитсадки, університети, Covid-19 може поширюватися значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати коронавірус один одному та поширювати його. Тому необхідно вакцинуватися вже сьогодні.

«Після виконання протокольного доручення Уряду від 22 вересня та розробки відповідної нормативної бази до роботи у сфері освіти допускатимуть лише вакцинованих працівників», – резюмували у МОЗ.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни.

Українським школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати навіть дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів та навіть свідоме саботування кампанії зі щеплення.

«Главком» напередодні писав, що із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків. У регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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